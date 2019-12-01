1 грудня відзначається Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Що таке ВІЛ і СНІД і яка між ними різниця – читайте на Фактах ICTV.

Що таке ВІЛ і що таке СНІД – запитання, що хвилюють багатьох людей, незважаючи на величезну кількість інформації, просвітницьких та діагностичних заходів, які регулярно проводять громадські та медичні організації у всіх країнах світу.

1 грудня відзначається Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Дата була проголошена ВООЗ у 1988 році, щоб підвищити обізнаність людей щодо цього захворювання.

Факти ICTV розібралися, яка різниця між ВІЛ та СНІДом.

Що таке ВІЛ?

Вірус імунодефіциту людини (ВІЛ) є одним з найнебезпечніших для організму вірусів.

Він вражає імунну систему людини, яка призначена для захисту організму від інфекцій.

Після зараження розвивається симптоматика хвороби, яка схожа із застудою. У людини підвищується температура, збільшуються лімфатичні вузли, з’являються біль в горлі, червоні плями на шкірі, пронос. Подібне нездужання швидко проходить, а іноді ці ознаки бувають дуже слабко виражені і можуть залишитися непоміченими.

Кілька років ВІЛ може зовсім не проявлятися, але при цьому потроху розмножуватися за рахунок лімфоцитів і знищувати організм.

Зовні виявити ВІЛ можна тільки за збільшеними лімфатичними вузлами.

Читайте: Анонімно та безкоштовно: де у Києві здати тест на ВІЛ

Що таке СНІД?

Синдром набутого імунодефіциту (СНІД) є кінцевою і найважчою стадією розвитку ВІЛ-інфекції.

Непомітний розвиток і розмноження ВІЛ в організмі протягом декількох років призводить до розвитку імунодефіциту. Це означає, що імунна система людини повністю знищена, і будь-яка інфекція, вірус або хвороба може призвести до летального результату, тому що в організму більше немає можливості боротися.

В результаті у хворого на СНІД розвивається безліч важких хвороб, від яких він гине.

Нагадаємо, вчені з США вперше за 19 років виявили новий штам вірусу імунодефіциту людини. Дослідження показали, що новий штам є частиною групи M версії ВІЛ-1 вірусних підтипів. Саме вона викликає глобальну епідемію ВІЛ.