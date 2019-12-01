1 грудня у всьому світі відзначають День боротьби зі СНІДом. Аби вберегтися від СНІДу, не обов’язково відмовлятися від сексу. Варто лише пам’ятати про контрацепцію та регулярно використовувати презервативи.

Заразитися ВІЛ можна через контакт здорової людини з інфікованою спермою чи вагінальним секретом. Такий шлях передачі інфекції є найпоширенішим.

Проте важливо пам’ятати, що презервативи знизять ризик передачі ВІЛ лише за умови, якщо вони будуть хорошої якості.

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Не забувайте користуватися ними постійно. Це не лише додасть вам упевненості, а й допоможе зберегти здоров’я.

До слова, заразитися ВІЛ можна навіть під час орального сексу. Факти ICTV зібрали 7 міфів про СНІД для тих, хто хоче знати про хворобу більше.