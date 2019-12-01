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Факти / Lifestyle / Здоров'я

Як займатися сексом і не захворіти на СНІД

1 грудня у всьому світі відзначають День боротьби зі СНІДом. Аби вберегтися від СНІДу, не обов’язково відмовлятися від сексу. Варто лише пам’ятати про контрацепцію та регулярно використовувати презервативи.

Як займатися сексом і не захворіти на СНІД

Заразитися ВІЛ можна через контакт здорової людини з інфікованою спермою чи вагінальним секретом. Такий шлях передачі інфекції є найпоширенішим.

Проте важливо пам’ятати, що презервативи знизять ризик передачі ВІЛ лише за умови, якщо вони будуть хорошої якості.

Читайте: ВІЛ і СНІД: у чому різниця

Не забувайте користуватися ними постійно. Це не лише додасть вам упевненості, а й допоможе зберегти здоров’я.

До слова, заразитися ВІЛ можна навіть під час орального сексу. Факти ICTV зібрали 7 міфів про СНІД для тих, хто хоче знати про хворобу більше.

Фото: Dreamstime

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