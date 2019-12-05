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Факти / Lifestyle

Агональний стан: що це таке та які ознаки

Агональним станом або агонією називають одну з останніх стадій процесу смерті людини.

Агонія

Агональний стан – це остання стадія процесу смерті людини.

Під час агонального стану (агонії) в організмі активізуються компенсаторні механізми, за допомогою яких він намагається побороти згасання життя.

Найчастіше після агонального стану наступає смерть людини, оскільки він є однією з останніх стадій процесу згасання життя.

Передсмертна агонія – ознаки:

  • втрата свідомості;
  • розширення зіниць ока;
  • зникнення больової чутливості;
  • згасання реакції зіниць на світло;
  • рідкісний, хрипкий подих;
  • широко відкритий рот;
  • можлива поява піни біля рота;
  • судоми;
  • мимовільне сечовипускання, дефікація.

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Тривалість предагонального стану

Триває агональний стан близько 5-6 хвилин, проте в деяких випадках – до 15-30 хвилин.

Що робити, коли в людини передсмертна агонія

Дії для порятунку людини в такому стані різняться залежно від того, що привело до агонії. Однак, в більшості випадків, варто доручити цю справу медикам.

До слова, Факти ICTV також писали про те, що таке пневмонія і як з нею боротися.

Фото: Pixabay

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