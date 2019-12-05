Агональним станом або агонією називають одну з останніх стадій процесу смерті людини.
Агональний стан – це остання стадія процесу смерті людини.
Під час агонального стану (агонії) в організмі активізуються компенсаторні механізми, за допомогою яких він намагається побороти згасання життя.
Найчастіше після агонального стану наступає смерть людини, оскільки він є однією з останніх стадій процесу згасання життя.
Передсмертна агонія – ознаки:
- втрата свідомості;
- розширення зіниць ока;
- зникнення больової чутливості;
- згасання реакції зіниць на світло;
- рідкісний, хрипкий подих;
- широко відкритий рот;
- можлива поява піни біля рота;
- судоми;
- мимовільне сечовипускання, дефікація.
Читайте: ВІЛ та СНІД: у чому різниця
Тривалість предагонального стану
Триває агональний стан близько 5-6 хвилин, проте в деяких випадках – до 15-30 хвилин.
Що робити, коли в людини передсмертна агонія
Дії для порятунку людини в такому стані різняться залежно від того, що привело до агонії. Однак, в більшості випадків, варто доручити цю справу медикам.
До слова, Факти ICTV також писали про те, що таке пневмонія і як з нею боротися.