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Факти / Lifestyle

Одна таблетка раз на місяць – вчені створили нові протизаплідні для жінок

Вчені з США розробили протизаплідний засіб для жінок, який потрібно приймати лише раз на місяць.

Одна таблетка раз на місяць – вчені створили нові протизаплідні для жінок

Американські вчені з Гарварду і Массачусетського технологічного інституту провели успішні випробування на тваринах нового протизаплідного засобу для жінок.

Контрацептив унікальний тим, що його потрібно приймати лише раз на місяць.

Засіб зробили у формі капсули-зірочки, яка розкривається в шлунку і залишається там завдяки своєму розміру.

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Перебуваючи в організмі капсула випускатиме гормони, які перешкоджають овуляції. Через кілька тижнів від засобу залишиться лише порожня оболонка, яка покине шлунок.

За словами вчених, новий препарат не викликає проблем з травленням. У найближчі роки можуть почати випробування протизаплідного на людях.

Новий препарат повинен сильно полегшити життя жінкам, які приймають контрацептиви.

Згідно зі статистикою, близько 50% жінок, які приймають протизаплідні, іноді забувають випити таблетку.

Факти ICTV також писали про поради, які допоможуть зробити секс регулярним.

Джерело: ВВС

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