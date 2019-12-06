Вчені з США розробили протизаплідний засіб для жінок, який потрібно приймати лише раз на місяць.
Американські вчені з Гарварду і Массачусетського технологічного інституту провели успішні випробування на тваринах нового протизаплідного засобу для жінок.
Контрацептив унікальний тим, що його потрібно приймати лише раз на місяць.
Засіб зробили у формі капсули-зірочки, яка розкривається в шлунку і залишається там завдяки своєму розміру.
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Перебуваючи в організмі капсула випускатиме гормони, які перешкоджають овуляції. Через кілька тижнів від засобу залишиться лише порожня оболонка, яка покине шлунок.
За словами вчених, новий препарат не викликає проблем з травленням. У найближчі роки можуть почати випробування протизаплідного на людях.
Новий препарат повинен сильно полегшити життя жінкам, які приймають контрацептиви.
Згідно зі статистикою, близько 50% жінок, які приймають протизаплідні, іноді забувають випити таблетку.
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