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Факти / Lifestyle

Понад 6 годин не билося серце – в Іспанії оживили жінку, яка замерзла в горах

В Іспанії лікарі оживили жінку, в якої серце зупинилося 6,5 годин до того.

Понад 6 годин не билося серце – в Іспанії оживили жінку, яка замерзла в горах

Туристка з Великої Британії потрапила до іспанський лікарі із Піренейських гір, де їй на висоті понад 2,5 тис. метрів стало зле.

34-річна жінка втратила свідомість, її чоловік викликав рятувальників, які підтвердили відсутність ознак життя у британки. Температура її тіла становила 18 градусів.

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Евакуація туристки відбувалася за допомогою гелікоптера. Жінку привезли до Барселони, де лікарі розпочали реанімаційні заходи. Через 6,5 годин після зупинки, серце жінки забило знову.

Те, що їм вдалося повернути до життя постраждалу медики самі називають винятковим випадком.

Раніше Факти ICTV писали, що прагнення китаянки зробити свою шкіру більш світлою призвело до того, що вона з ламала 10 ребер через сильний кашель.

Джерело: Vanguardia

Фото: Unsplash

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