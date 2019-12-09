Грип в Україні: очікується дві хвилі захворюваності

В епідемічному сезоні 2019-2020 на грип та ГРВI в Україні захворiють вiд 4,8 до 6,7 млн осiб, прогнозують в МОЗ.

У Центрі громадського здоров’я очікують дві хвилі підйому захворюваності – у грудні 2019 та наприкінці січня-на початку лютого, з можливим піком на четвертому тижні 2020 року.

Фахiвці також розрахували новий епiдемiчний порiг iнтенсивностi для поточного сезону – 476,7 на 100 тис. населення та дали прогноз можливих показників захворюваності – вiд 4,8 до 6,7 млн осiб.

Читайте: Що таке дифтерія і чому важлива вакцинація

Водночас вони наголошують, що перевищення епідемічного порогу захворюваності не означає початок епідемії грипу.

І нагадують, що вакцинація є найефективнішим методом профілактики грипу та попередження важких ускладнень.

Що потрібно робити, аби не захворіти на грип, читайте на Фактах ICTV.