Вчені назвали три етапи старіння людини

Вчені дійшли висновку, що старіння людини відбувається в три етапи, які припадають на різний вік.
Група дослідників з Університету Стенфорда вивчила аналізи крові більше 4 тис. людей у віці від 18 до 95 років. Особливу увагу вони приділяли білкам плазми крові.
Завдяки цьому вони змогли назвати три етапи старіння людини, які припадають на 34, 60 і 78 років.
Виявилося, що близько 1,3 тис. білків сильно відрізнялися залежно від віку донора. Але рівень білка в окремих людей міг триматися на одному рівні довгі роки, а потім сильно змінитися.
Глобальні зміни спостерігалися саме в 34, 60 і 78 років, і в цей же час повинна відбуватися перебудова організму.
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Однак були й винятки, коли аналіз крові учасників дослідження показував більш молодий вік.
Вчені також визначили, що старіння чоловіків і жінок відрізняється.
Дослідники сподіваються, що відкриття допоможуть краще зрозуміти процес старіння і те, які зміни можна відкласти або зупинити.
До слова, вченим вдалося знайти речовину, яка уповільнює старіння людини.