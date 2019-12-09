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Факти / Lifestyle

Вчені назвали три етапи старіння людини

Вчені дійшли висновку, що старіння людини відбувається в три етапи, які припадають на різний вік.

Старіння

Група дослідників з Університету Стенфорда вивчила аналізи крові більше 4 тис. людей у віці від 18 до 95 років. Особливу увагу вони приділяли білкам плазми крові.

Завдяки цьому вони змогли назвати три етапи старіння людини, які припадають на 34, 60 і 78 років.

Виявилося, що близько 1,3 тис. білків сильно відрізнялися залежно від віку донора. Але рівень білка в окремих людей міг триматися на одному рівні довгі роки, а потім сильно змінитися.

Глобальні зміни спостерігалися саме в 34, 60 і 78 років, і в цей же час повинна відбуватися перебудова організму.

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Однак були й винятки, коли аналіз крові учасників дослідження показував більш молодий вік.

Вчені також визначили, що старіння чоловіків і жінок відрізняється.

Дослідники сподіваються, що відкриття допоможуть краще зрозуміти процес старіння і те, які зміни можна відкласти або зупинити.

До слова, вченим вдалося знайти речовину, яка уповільнює старіння людини.

Джерело: Nature

Фото: Dreamstime

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