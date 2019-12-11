Серб пожертвував яєчко безплідному брату

У Сербії лікарі пересадили яєчко чоловікові, народженому без них, яке йому віддав брат-близнюк.
У столиці Сербії Белграді хірурги 36-річному чоловікові, що з’явився на світ без обох яєчок, пересадили одне, яке йому пожертвував його брат-близнюк.
У донора вже є діти, тому він зробив так, щоб його брат зміг стати батьком без ЕКО.
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Операції проводилися одночасно. Лікарям необхідно було оперативно зшити між собою дві артерії та дві вени шириною менше двох міліметрів.
– Щойно ви видаляєте тестикулу у донора, відлік часу починає йти дуже швидко, – розповів експерт в області мікрохірургії Бранко Бойович, який брав участь в операції.
Операція пройшла успішно, ризик відторгнення органу зведений до мінімуму.
До слова, це був лише третій випадок пересадки яєчка в усьому світі.
Раніше Факти ICTV писали, що в Іспанії лікарі оживили жінку, в якої серце зупинилося 6,5 годин до того.