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Факти / Lifestyle

Серб пожертвував яєчко безплідному брату

У Сербії лікарі пересадили яєчко чоловікові, народженому без них, яке йому віддав брат-близнюк.

Серб пожертвував яєчко безплідному брату

У столиці Сербії Белграді хірурги 36-річному чоловікові, що з’явився на світ без обох яєчок, пересадили одне, яке йому пожертвував його брат-близнюк.

У донора вже є діти, тому він зробив так, щоб його брат зміг стати батьком без ЕКО.

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Операції проводилися одночасно. Лікарям необхідно було оперативно зшити між собою дві артерії та дві вени шириною менше двох міліметрів.

– Щойно ви видаляєте тестикулу у донора, відлік часу починає йти дуже швидко, – розповів експерт в області мікрохірургії Бранко Бойович, який брав участь в операції.

Операція пройшла успішно, ризик відторгнення органу зведений до мінімуму.

До слова, це був лише третій випадок пересадки яєчка в усьому світі.

Раніше Факти ICTV писали, що в Іспанії лікарі оживили жінку, в якої серце зупинилося 6,5 годин до того.

Джерело: Metro

Фото: Dreamstime

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