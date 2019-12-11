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З Африки завезли. На Рівненщині зареєстрували випадок тропічної малярії

У жителя Острозького району Рівненської області виявили тропічну малярію.

Малярійний комар

Рівненський обласний лабораторний центр МОЗ підтвердив тропічну малярію у жителя Острозького району.

Чоловік нещодавно повернувся з Екваторіальної Гвінеї, де працював останні півроку у місцевому аеропорту.

У хворого найнебезпечніша форма малярії – тропічна, яка протікає найважче.

На щастя, він вчасно звернувся за медичною допомогою, його відразу госпіталізували до інфекційного відділення.

В Рівненській області останній випадок малярії фіксували у 2013 році. Майже всі випадки були пов’язані з перебуванням хворих в Африці.

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В Україні щорічно реєструються до півсотні завізних випадків малярії. У 2019 році – в Полтавській, Львівській, Дніпропетровській областях та Києві.

За даними ВООЗ, щороку від малярії помирає від 1,5 до 3 млн осіб – це в 15 разів більше, ніж від СНІДу.

За останнє десятиріччя ця хвороба з третього місця за кількістю смертей (після пневмонії та туберкульозу) вийшла на перше місце серед інфекційних хвороб.

Джерело: МОЗ

Фото: Pixabay

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