З Африки завезли. На Рівненщині зареєстрували випадок тропічної малярії

У жителя Острозького району Рівненської області виявили тропічну малярію.

Рівненський обласний лабораторний центр МОЗ підтвердив тропічну малярію у жителя Острозького району.

Чоловік нещодавно повернувся з Екваторіальної Гвінеї, де працював останні півроку у місцевому аеропорту.

У хворого найнебезпечніша форма малярії – тропічна, яка протікає найважче.

На щастя, він вчасно звернувся за медичною допомогою, його відразу госпіталізували до інфекційного відділення.

В Рівненській області останній випадок малярії фіксували у 2013 році. Майже всі випадки були пов’язані з перебуванням хворих в Африці.

Читайте: На Прикарпатті чоловік привіз із відпустки малярію

В Україні щорічно реєструються до півсотні завізних випадків малярії. У 2019 році – в Полтавській, Львівській, Дніпропетровській областях та Києві.

За даними ВООЗ, щороку від малярії помирає від 1,5 до 3 млн осіб – це в 15 разів більше, ніж від СНІДу.

За останнє десятиріччя ця хвороба з третього місця за кількістю смертей (після пневмонії та туберкульозу) вийшла на перше місце серед інфекційних хвороб.