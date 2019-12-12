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Факти / Lifestyle

Тривалий сон небезпечний для здоров’я – вчені

Вчені з’ясували, що люди, які багато сплять вдень або більше дев’яти годин вночі, мають підвищений ризик інсульту.

Сон

Китайські вчені протягом шести років проводили дослідження, в якому взяли участь більше 31 тис. осіб, середній вік яких становив 62 роки.

З’ясувалося, що люди, які дрімали вдень більше 90 хвилин, мали на 25% більший ризик інсульту.

Дослідження також показало, що люди, чий сон триває більше дев’яти годин, мають збільшений ризик інсульту – на 23%.

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На 85% ризик інсульту був збільшений у тих, хто полюбляв не тільки довго спати, але й дрімати вдень.

Вчені з’ясували, що підвищений ризик не спостерігається у людей, які сплять сім-вісім годин і дрімають не більше 30 хвилин вдень.

– Крім того, тривале дрімання і сон можуть свідчити про неактивний спосіб життя, який також пов’язаний з підвищеним ризиком інсульту, – розповів автор дослідження Сяомін Чжан.

До слова, вчені з Університету Південної Австралії з’ясували, скільки кави можна пити без загрози для здоров’я.

Джерело: EurekAlert

Фото: Pixabay

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