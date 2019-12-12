PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Здоров'я

В Україні з’являться чотири нові спеціальності лікаря-кардіолога

Міністерство охорони здоров’я України вводить нові спеціальності для лікарів-кардіологів.

Лікар-кардіолог

МОЗ України вніс до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників чотири нові спеціальності:

  • лікар-кардіолог інтервенційний;
  • лікар-кардіолог-електрофізіолог;
  • лікар-кардіолог дитячий;
  • лікар-ревматолог дитячий.

Окрім того, змінюються кваліфікаційні вимоги до лікаря-кардіолога, що дозволить рятувати більше життів.

За даними МОЗ, в Україні створена потужна система кардіоцентрів, оснащених сучасним обладнанням.

Ці центри потребують лікарів, які володіють спеціальними знаннями та навичками для складних сучасних втручань та високоефективних технологій лікування –  так званих інтервенційних кардіологів.

Раніше такі лікарі мали додатково отримувати спеціалізацію із судинної хірургії або рентгенології і працювати на невизначених засадах, оскільки застарілі вимоги до кардіологічної спеціальності не передбачали опанування цих технологій лікування.

Читайте: Серцевий напад: як розпізнати перші симптоми

– Впровадження нових спеціальностей дозволить простіше опановувати та застосовувати на практиці ефективні сучасні підходи в лікуванні найпоширеніших серцево-судинних захворювань. Кваліфікаційні вимоги до дитячого лікаря-кардіолога, дитячого лікаря-ревматолога, лікаря-кардіолога-електрофізіолога та  інтервенційного лікаря-кардіолога наберуть чинності 1 січня 2020 року, – розповіли у МОЗ.

Нагадаємо, у жовтні в Інституті серця вперше провели операцію зі вживлення механічного органу, під час якої грудну клітку не довелося розрізати повністю.

Джерело: МОЗ

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Малярійний комар
З Африки завезли. На Рівненщині зареєстрували випадок тропічної малярії
Понад 6 годин не билося серце – в Іспанії оживили жінку, яка замерзла в горах
Понад 6 годин не билося серце – в Іспанії оживили жінку, яка замерзла в горах
Уляна Супрун
З сайту МОЗ зникли усі згадки про Супрун – Литовченко
В Україну йдуть три нові штами грипу – хто в зоні ризику
В Україну йдуть три нові штами грипу – хто в зоні ризику
порноскандал в одессе
Порноскандал в онкодиспансері Одеси: лікар може виявитися невинним
Знімав прийом і викладав на порносайт. Що загрожує лікарю гінекології в Одесі
Знімав прийом і викладав на порносайт. Що загрожує лікарю гінекології в Одесі
Зоряна Скалецька
Голова МОЗ прокоментувала звільнення Петренка
Зоряна Скалецька
Я з першого дня відчуваю тиск – Скалецька
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка