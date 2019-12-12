В Україні з’являться чотири нові спеціальності лікаря-кардіолога

Міністерство охорони здоров’я України вводить нові спеціальності для лікарів-кардіологів.

МОЗ України вніс до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників чотири нові спеціальності:

лікар-кардіолог інтервенційний;

лікар-кардіолог-електрофізіолог;

лікар-кардіолог дитячий;

лікар-ревматолог дитячий.

Окрім того, змінюються кваліфікаційні вимоги до лікаря-кардіолога, що дозволить рятувати більше життів.

За даними МОЗ, в Україні створена потужна система кардіоцентрів, оснащених сучасним обладнанням.

Ці центри потребують лікарів, які володіють спеціальними знаннями та навичками для складних сучасних втручань та високоефективних технологій лікування – так званих інтервенційних кардіологів.

Раніше такі лікарі мали додатково отримувати спеціалізацію із судинної хірургії або рентгенології і працювати на невизначених засадах, оскільки застарілі вимоги до кардіологічної спеціальності не передбачали опанування цих технологій лікування.

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– Впровадження нових спеціальностей дозволить простіше опановувати та застосовувати на практиці ефективні сучасні підходи в лікуванні найпоширеніших серцево-судинних захворювань. Кваліфікаційні вимоги до дитячого лікаря-кардіолога, дитячого лікаря-ревматолога, лікаря-кардіолога-електрофізіолога та інтервенційного лікаря-кардіолога наберуть чинності 1 січня 2020 року, – розповіли у МОЗ.

Нагадаємо, у жовтні в Інституті серця вперше провели операцію зі вживлення механічного органу, під час якої грудну клітку не довелося розрізати повністю.