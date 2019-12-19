До різних типів тютюнових виробів потрібен різний підхід – Science

Горючі тютюнові вироби як найбільш шкідливі з продукцій, що містять нікотин, варто регулювати значно жорсткіше і суворіше, ніж менш шкідливі негорючі вироби з нікотином.

Політичні заходи, які не враховують необхідність такого розмежування, не приведуть до поліпшення здоров’я населення.

У XXI столітті більше 1 млрд курців у світі помруть передчасною смертю.

Щоб знизити цю цифру, необхідний оптимальний баланс доступності потенційно менш небезпечних альтернативних тютюнових виробів – електронних сигарет – для курців та їхньої недоступності для молоді й підлітків.

Про це пишуть в американському журналі Science дослідники: професора в сфері громадської охорони здоров’я Університету Нью-Йорка, Університету Огайо, Університету Еморі та Колумбійського університету.

Як пишуть автори дослідження, щодо електронних сигарет виникає обґрунтована тривога через перетин двох епідеміологічних закономірностей: зростання популярності вейпінга серед молоді та раптовий спалах гострих ушкоджень легень і смертельних випадків у США.

Їх переважно асоціюють з вдиханням тетрагідроканабінола (ТГК), основного психоактивного з’єднання в канабісі.

– Однак під час обговорення вейпінга часто не береться до уваги різниця між нікотином і ТГК, між продукцією, що купується у роздрібній мережі та на чорному ринку. Під час вирішення цих проблем виникає загроза, що абсолютно справедливі побоювання приведуть до аларміського підходу – зростає ймовірність контрпродуктивної політики, – побоюються американські вчені.

Посилаючись на звіт Національної академії наук, інженерної справи і медицини США (NASEM) за 2018 рік, американські вчені заявляють, що є переконливі наукові докази того, що електронні сигарети менш небезпечні.

-Вживання нікотинових електронних сигарет значно безпечніше куріння і дозволяє мінімізувати можливі перешкоди для багатьох токсичних і канцерогенних речовин, присутніх у традиційних тютюнових сигаретах.

Виходячи з цього, дослідники виступають категорично проти повних заборон на електронні сигарети, які намагаються ввести в деяких містах і штатах США.

– Подібні заборони лише посилять популярність традиційних сигарет (найбільш шкідливою тютюнової продукції) і загальмують тенденцію переходу на потенційно менш шкідливі альтернативи, – вважають вони.

Як приклад вдалого регулювання електронних сигарет американські вчені наводять досвід Великої Британії.

– Там вейпінг принципово заявлений як більш безпечна альтернатива звичайним сигаретам. Але в Британії за посередництва Управління з контролю лікарських засобів і виробів медичного призначення (MHRA) діє система повідомлень, за якою виробники повинні гарантувати безпеку й якість усіх продуктів, представлених на ринку, – розповідають вчені.

MHRA підтримує сайт, щоб споживачі могли визначити, чи є реалізована продукція легальною.

Також у Великій Британії заборонено продаж виробів, що містять тетрагідроканабінол.

– Ефективним засобом регулювання електронних сигарет є оподаткування. В оподаткуванні та адмініструванні звичайних електронних сигарет та інших типів тютюнових виробів необхідний диференційований підхід – залежно від рівня їхнього ризику, – вважають вчені.

В цілому вчені схиляються до такого підходу в сфері споживання тютюнових виробів: якщо не куриш – не починай, якщо палиш – кидай, якщо не можеш кинути – переходь на менш небезпечні альтернативи.

Нагадаємо, що в Україні електронні сигарети наразі жодним чином майже не регулюються. Немає заборони на продаж вейпів неповнолітнім.

Водночас, є необхідність імплементації європейських підходів до регулювання альтернативних тютюнових виробів.

Зокрема, директива Євросоюзу №2014/40/ЄС передбачає різне регулювання електронних і звичайних сигарет.

Раніше ми також писали про те, що вчені назвали можливу причину смертей від куріння вейпа.