Веганська дієта шкодить здоров’ю – вчені

Люди, які дотримуються веганської дієти, не отримують достатню кількість вітаміну B12 з їжі.

Професор епідеміології з Оксфордського університету Тім Ки розповів, що за один місяць веганської дієти не виникне проблем з нестачею вітамінів.

Проте після тривалого часу дотримання зазначеної дієти, в організмі людини точно бракуватиме вітаміну B12.

Зазвичай його отримують з м’яса, риби, яєць та молочних продуктів. Веганам же радять приймати його у вигляді біодобавок.

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Заслужений професор харчування та дієтології Королівського коледжу Лондона Том Сандерс висловив занепокоєння тим, що багато веганів думають, що нестача вітаміну B12 від їх дієти – це міф.

– Мене непокоїть те, що багато людей, які стають веганами, не знають, що потрібно комбінувати джерела рослинних протеїнів. І вони не знають, що потрібно стежити за адекватним рівнем вітаміну B12, – сказав Сандерс.

Дослідження також показали, що вегани менш схильні до надмірної ваги, цукрового діабету та серцевих захворювань, проте мають слабші кістки і підвищений ризик геморагічних інсультів.

До слова, вчені з Середземноморського неврологічного інституту Італії з’ясували, що регулярне вживання перцю чилі знижує ризик передчасної смерті.