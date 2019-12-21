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Факти / Lifestyle

На Львівщині сталося масове отруєння у ресторані – 14 людей у лікарні

У Львівській області 15 осіб отруїлися у ресторані, з них 14 госпіталізовані.

На Львівщині сталося масове отруєння у ресторані – 14 людей у лікарні

У Бориславі на Львівщині 14 місцевих мешканців госпіталізували з ознаками отруєння, ще одна людина – на амбулаторному лікуванні.

Постраждалих госпіталізували почергово – починаючи з 11 грудня. Люди скаржились на підвищення температури тіла, головний біль, нудоту, біль у животі.

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Напередодні отруєння усі хворі відвідували місцевий ресторан.

Лікарі діагностували у більшості пацієнтів гостру кишкову інфекцію.

Раніше на Чернігівщині троє хлопчиків отруїлися невідомою речовиною, найменший помер.

Джерело: департамент охорони здоров’я Львівської ОДА

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