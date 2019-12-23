Коли лікарі зможуть здійснювати операції з пересадки голови

Британський нейрохірург заявив, що пересадка людської голови буде здійснена у найближче десятиліття.

Британський нейрохірург Брюс Метью заявив, що перша пересадка голови людини буде здійснена вже до 2030 року.

Однак хірургам доведеться помістити в чуже тіло не лише голову, але і спинний мозок.

Багато вчені в основному фокусувалися на методах перерізання спинного мозку, проте Брюс Метью називає цю ідею безглуздою.

Читайте: В Україні з’являться чотири нові спеціальності лікаря-кардіолога

За словами хірурга, нинішні технології можуть зробити можливим трансплантацію голови.

До слова, про першу успішну пересадку голови повідомив італійський нейрохірург Серджо Канаверо у 2017 році. Однак свою операцію він проводив на трупі, а результат перевіряв методом електричної стимуляції.

Раніше Факти ICTV писали, що у Сербії лікарі пересадили яєчко чоловікові, народженому без них, яке йому віддав брат-близнюк.