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Факти / Lifestyle

Учені випробували безконтактне УЗД на людях

Американські вчені провели сканування органів людини за допомогою безконтактного лазерного ультразвукового дослідження.

УЗД

Вчені з Массачусетського технологічного інституту розповіли, що під час безконтактного лазерного ультразвукового дослідження не потрібно наносити сполучні речовини на тіло людини.

Випробування безконтактного методу на людях підтвердили покращену повторюваність та об’ємну візуалізацію.

– На відміну від звичайної технології УЗД, тут ми представляємо повні безконтактні результати LUS, зображуючи органи на глибині 5 см та на відстані метра від поверхні тіла. Представлені експериментальні результати, що демонструють об’ємні зображення на людях, все на оптичному рівні шкірних покривів, – повідомляється у дослідженні.

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Однією з відмінностей нового методу також є те, що світло майже не проникає вглиб тканини, що дозволяє збільшити амплітуду ультразвуку.

До слова, британський нейрохірург Брюс Метью вважає, що вперше пересадити голову людини зможуть у 2030 році.

Джерело: Nature

Фото: Dreamstime

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