Здорова їжа, сон і спорт: список корисних справ до кінця 2019

МОЗ України склав список корисних для здоров’я справ, які ще можна встигнути зробити у 2019 році.

2019 рік майже добігає кінця, однак ще можна встигнути зробити багато чого корисного для себе.

Міністерство охорони здоров’я склало список справ, які можна зробити в цьому році, щоби бути здоровими.

Дотримуйтеся здорового харчування

– Зробіть святкове меню більш здоровим, а здорове харчування – звичкою для усієї сім’ї.

Запікайте, а не смажте м’ясо. Замість кетчупу та майонезу використовуйте гірчицю в зернах, йогурт без наповнювачів.

Щодня споживайте овочі, бобові, фрукти, ягоди, цільні злаки, горіхи, молочні та кисломолочні продукти, рибу, м’ясо, яйця. Обмежте кількість солі, цукру та жирів.

Відвідайте свого лікаря та зробіть щеплення

– У жодному разі не займайтеся самолікуванням.

Відвідайте свого лікаря та захистіть себе та свою дитину – зробіть усі необхідні щеплення.

Приділяйте час фізичним вправам

– Зробіть це своєю звичкою вже в цьому році.

Якщо не маєте часу на повноцінне тренування, намагайтеся пройти пішки принаймні частину свого шляху на роботу.

Станьте донором крові

– Почніть рятувати життя ще у цьому році – станьте донором крові.

Одна донація крові може врятувати цілих три життя. Крім того, огляд перед донацією допоможе вам тримати під контролем стан власного здоров’я.

Киньте курити

З першого дня відмови від сигарет ваш організм почне відновлюватися, а ризики виникнення, зокрема серцево-судинних захворювань, зменшуватися.

Висипайтеся

– Спіть достатньо – щонайменше 7 годин.

Це допоможе уникнути діабету, серцево-судинних захворювань, інсульту, збільшення ваги та ожиріння, порушення імунної системи, погіршення психічного здоров’я, депресії.

Відмовтеся від алкоголю

– Відмовтеся від алкоголю, адже його безпечної дози не існує.

Якщо зваживши всі негативні наслідки, ви вирішили споживати алкоголь за святковим столом, пийте додатково воду та не закусуйте без міри (це все одно не допоможе від сп’яніння).

Раніше колишня очільниця МОЗ Уляна Супрун розповіла про головну небезпеку новорічних святкувань та шкідливі подарунки для дітей.