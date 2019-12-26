Краще дивіться PornHub, ніж новини – Комаровський

Доктор Євген Комаровський порадив українцям дивитися порно замість новин по телевізору.

Кандидат медичних наук Євген Комаровський порадив замість регулярного перегляду новин по телевізору по можливості заходити на порносайти.

За його словами, це позитивніше вплине на здоров’я.

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– Я вам чесно скажу, що ніж дивитися новини по телевізору, дивіться краще PornHub. Це набагато краще для вашого здоров’я. Взагалі цікавтеся не тільки політикою – здоровішими будете, – сказав він.

Нагадаємо, у 2019 році Україна знову опинилася на 16 місці за кількістю переглядів на сайті PornHub, обігнавши Таїланд, Росію і Швецію. Серед українців найпопулярнішими запитами стали секс, аніме, БДСМ, milf, хентай і фемдом.