Не було щеплення: у Рівному одномісячна дитина померла від кашлюку

У Рівненській області 24 грудня від кашлюку помер одномісячний хлопчик. У немовляти не було щеплення.

Хлопчик був шостою дитиною у родині, і жодна не мала щеплення від кашлюка через відмову батьків.

Немовля два тижні лікували у відділенні інтенсивної терапії та анестезіології Рівненської дитячої обласної лікарні, проте врятувати його не вдалося.

У МОЗ зазначають, що кашлюк був ускладнений двобічною пневмонією.

Там нагадали, що єдиним захистом від кашлюку є вакцинація, яка проводиться у 2, 4, 6 та 18 місяців (чотири щеплення).

Щеплення роблять і вагітним для додаткової профілактики захворювання серед новонароджених.

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Кашлюк – заразне захворювання дихальних шляхів, викликане бактерією, особливо небезпечне для дітей раннього віку. Найчастіше передається повітряно-крапельним шляхом під час кашлю чи чхання.

Поширеними ускладненнями у нещеплених малюків є пневмонія, рідше виникають конвульсії й ураження головного мозку (енцефалопатія).

Нагадаємо, в Україні оновили перелік протипоказань для щеплень.