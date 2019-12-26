В Україні з 2020 року рання діагностика раку буде безкоштовною

З 2020 року інструментальні дослідження для ранньої діагностики онкозахворювань оплачуватимуться з держбюджету.

Національная служба здоров’я України оплатить лікарням послуги з ранньої діагностики раку за підвищеним тарифом.

На це у Програмі медичних гарантій передбачено близько мільярда гривень.

Йдеться про такі дослідження, як мамографія, гістероскопія, езофагогастродуоденоскопія, колоноскопія, цистоскопія та бронхоскопія, які будуть для українців з 2020 року безкоштовними.

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Направлення на такі дослідження видаватиме сімейний або інший лікуючий лікар.

– Підставою для проведення безоплатних інструментальних досліджень є й вік пацієнта. Мамографія призначається жінці від 40 років та старше, гістероскопія – від 50 років та старше. Езофагогастродуоденоскопія, цистоскопія, бронхоскопія – для пацієнтів від 50 років і старше, колоноскопія – від 40 років і старше, – наголошують у НСЗУ.

За даними служби, щорічно близько 140 тис. українців дізнаються, що у них рак, а помирають понад 65 тис. осіб, з яких 35% – це люди працездатного віку.

До слова, з 2020 року держава платитиме також за операції та стаціонар.

Джерело: НСЗУ