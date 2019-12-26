Яка користь мандарин і скільки можна з’їдати в день

Доросла людина не повинна з’їдати більше 350 грам мандарин в день.

Колишня в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун розповіла, що доросла людина не має перевищувати норму у 35 грам цукру в день – це 350 грам мандарин.

– Скільки можна з’їсти мандарин? Дорослій людині, яка не худне, у якої немає цукрового діабету 1 типу, і якщо не важкоатлет, на добу потрібно 225-325 грамів вуглеводів. Це і картопля, і каші, і хліб, і лактоза в молоці, і тортики, і фрукти. Тому якщо ви збираєтеся під різдвяне кіно заточити 600 грамів мандаринів (це приблизно 60 грамів цукру), то на чверть скоротіть в той день споживання інших вуглеводів. І то, краще, все ж, їсти не всі мандарини за раз, щоб рівень глюкози у крові сильно не підвищувався. Дітям, відповідно, вуглеводів треба значно менше, тому потрібно їсти декілька мандаринів, або відмовитися від вуглеводів у той день, – сказала вона.

Супрун розповіла, що австралійці рекомендують дітям з’їдати один мандарин в день, дорослим – два. Тільки вагітні жінки і підлітки можуть з’їдати по три мандарини, а молоді мами – чотири.

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До слова, в Україні вагітним і мамам, що годують, забороняють їсти цитрусові, щоб не обсипало дитину.

Користь мандарин:

У фруктах багато води, поліфенолів і флавоноїдів, і 1.7% розчинної клітковини, корисної для кишкової мікробіоти.

У 200 грамах мандаринів 14% денної потреби в розчинній клітковині. В цій само кількості 87% денної потреби у вітаміні С, третина добової потреби у каротиноїдах, і 7% від необхідної кількості кальцію, а також магній, залізо і калій.

Також Супрун додала, що поєднання мандаринів і алкоголю залишить в шлунку приємну легкість, але сховає весь цукор у жирову тканину.

– Враховуючи цукор, калій, кальцій і магній, і великий вміст води мандарини можна вважати непоганим варіантом для ранку після свят. Хоча нагадуємо — безпечної дози алкоголю не існує, – написала вона.

До речі, не всі знають, як вибрати солодкі мандарини, як їх зберігати і які сорти можна знайти в магазинах. Факти ICTV зібрали все, що потрібно знати про улюблені цитруси.