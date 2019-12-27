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Кабмін затвердив тарифи на трансплантацію органів

Кабінет міністрів України затвердив тарифи на послуги з трансплантації.

Кабмін затвердив тарифи на трансплантацію органів

Найдешевшою в Україні, за рішенням уряду, стане трансплантація нирки – від 324 тис. грн, а найдорожчою – пересадка печінки.

– Вартість алотрансплантації нирки (від живого донора або донора-трупа) коштуватиме 324 тис. грн, АВО-несумісна трансплантація нирки – 721 тис. грн, – йдеться у постанові Кабміну.

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Також ціна трансплантації серця/комплексу серце-легені становитиме 535 тис. грн, а пересадка печінки або частини печінки – 855 тис. грн.

Раніше Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект, який відкладає використання Єдиної державної інформаційної системи трансплантації до 2021 року.

Джерело: Урядовий портал

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