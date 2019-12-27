Кабмін затвердив тарифи на трансплантацію органів

Кабінет міністрів України затвердив тарифи на послуги з трансплантації.
Найдешевшою в Україні, за рішенням уряду, стане трансплантація нирки – від 324 тис. грн, а найдорожчою – пересадка печінки.
– Вартість алотрансплантації нирки (від живого донора або донора-трупа) коштуватиме 324 тис. грн, АВО-несумісна трансплантація нирки – 721 тис. грн, – йдеться у постанові Кабміну.
Читайте: Коли лікарі зможуть здійснювати операції з пересадки голови
Також ціна трансплантації серця/комплексу серце-легені становитиме 535 тис. грн, а пересадка печінки або частини печінки – 855 тис. грн.
Раніше Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект, який відкладає використання Єдиної державної інформаційної системи трансплантації до 2021 року.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+