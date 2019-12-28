PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Здоров'я

Що таке анафілактичний шок і як його розпізнати

Що таке анафілактичний шок, як його розпізнати та симптоми – читайте на Фактах ICTV.

що таке анафілактичний шок

Анафілактичний шок — це вкрай важка форма алергії. Як і в разі будь-якої алергії, організм починає захищатися від речовини, яка здається йому небезпечною.

Таким чином, він шкодить собі.

Основні симптоми першого етапу:

  • почервоніння або блідість
  • свербіж
  • температура
  • поколювання в руках, ногах, біля рота або по всій поверхні голови
  • нежить, свербіж у носі, бажання чхнути
  • важко дихати
  • важко ковтати
  • біль у животі, нудота, блювота, діарея
  • опухлі губи і язик
  • чітке відчуття, що з тілом щось не те

Симптоми другого етапу анафілактичного шоку:

  • запаморочення
  • слабкість
  • блідість
  • поява холодного поту
  • сильна задишка
  • судоми
  • втрата свідомості

Перша допомога

  1. Викликати швидку допомогу
  2. Ввести адреналін
  3. Покласти хворого на спину, піднявши ноги; не давати йому пити.

Читайте: Вчені назвали продукти, які можуть викликати алергію

Що може стати причиною анафілактичного шоку

  • Продукти харчування. Найчастіше – горіхи (особливо арахіс і лісові), морепродукти, яйця, пшениця, молоко.
  • Пилок рослин.
  • Укуси комах – бджіл, шершнів, навіть комарів.
  • Пилові кліщі.
  • Цвіль.
  • Латекс.
  • Деякі ліки.

Хто схильний до анафілактичного шоку

Ризик розвитку анафілактичного шоку високий у тих, у кого вже була аналогічна алергічна реакція.

Також у групі ризику той, хто хворіє алергією або астмою або має родичів, у яких була анафілаксія.

Раніше Факти ICTV писали про те, як попередити алергію.

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка