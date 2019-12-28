Що таке анафілактичний шок, як його розпізнати та симптоми – читайте на Фактах ICTV.

Анафілактичний шок — це вкрай важка форма алергії. Як і в разі будь-якої алергії, організм починає захищатися від речовини, яка здається йому небезпечною.

Таким чином, він шкодить собі.

Основні симптоми першого етапу:

почервоніння або блідість

свербіж

температура

поколювання в руках, ногах, біля рота або по всій поверхні голови

нежить, свербіж у носі, бажання чхнути

важко дихати

важко ковтати

біль у животі, нудота, блювота, діарея

опухлі губи і язик

чітке відчуття, що з тілом щось не те

Симптоми другого етапу анафілактичного шоку:

запаморочення

слабкість

блідість

поява холодного поту

сильна задишка

судоми

втрата свідомості

Перша допомога

Викликати швидку допомогу Ввести адреналін Покласти хворого на спину, піднявши ноги; не давати йому пити.

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Що може стати причиною анафілактичного шоку

Продукти харчування. Найчастіше – горіхи (особливо арахіс і лісові), морепродукти, яйця, пшениця, молоко.

Пилок рослин.

Укуси комах – бджіл, шершнів, навіть комарів.

Пилові кліщі.

Цвіль.

Латекс.

Деякі ліки.

Хто схильний до анафілактичного шоку

Ризик розвитку анафілактичного шоку високий у тих, у кого вже була аналогічна алергічна реакція.

Також у групі ризику той, хто хворіє алергією або астмою або має родичів, у яких була анафілаксія.

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