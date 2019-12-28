Що таке анафілактичний шок, як його розпізнати та симптоми – читайте на Фактах ICTV.
Анафілактичний шок — це вкрай важка форма алергії. Як і в разі будь-якої алергії, організм починає захищатися від речовини, яка здається йому небезпечною.
Таким чином, він шкодить собі.
Основні симптоми першого етапу:
- почервоніння або блідість
- свербіж
- температура
- поколювання в руках, ногах, біля рота або по всій поверхні голови
- нежить, свербіж у носі, бажання чхнути
- важко дихати
- важко ковтати
- біль у животі, нудота, блювота, діарея
- опухлі губи і язик
- чітке відчуття, що з тілом щось не те
Симптоми другого етапу анафілактичного шоку:
- запаморочення
- слабкість
- блідість
- поява холодного поту
- сильна задишка
- судоми
- втрата свідомості
Перша допомога
- Викликати швидку допомогу
- Ввести адреналін
- Покласти хворого на спину, піднявши ноги; не давати йому пити.
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Що може стати причиною анафілактичного шоку
- Продукти харчування. Найчастіше – горіхи (особливо арахіс і лісові), морепродукти, яйця, пшениця, молоко.
- Пилок рослин.
- Укуси комах – бджіл, шершнів, навіть комарів.
- Пилові кліщі.
- Цвіль.
- Латекс.
- Деякі ліки.
Хто схильний до анафілактичного шоку
Ризик розвитку анафілактичного шоку високий у тих, у кого вже була аналогічна алергічна реакція.
Також у групі ризику той, хто хворіє алергією або астмою або має родичів, у яких була анафілаксія.
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