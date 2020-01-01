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Факти / Lifestyle / Здоров'я

Отруєння на Новий рік: як допомогти і що не можна робити

Що робити, якщо святкування Нового року 2020 спричинило проблеми із травленням або отруєння, – у матеріалі Фактів ICTV.

Отруєння

Новий рік 2020 – не тільки період веселощів, а й свято шлунка. Останнє часто призводить до отруєння, що не сприяє гарному початку року.

Як допомогти собі вдома

Пийте якомога більше води, але тільки холодної та кип’яченої. Кращий рецепт – 1 ст. л. солі або соди на літр води. Отриманий розчин випивають невеликими ковтками, а після натискають на корінь язика. Це викличе блювотний рефлекс.

Потрібно випити від 1 до 3 літрів води.

Після того, як очистили шлунок від токсинів, потрібно відновити водний баланс. Для цього підійде мінеральна вода. Речовини, які там містяться, допоможуть швидко відновити відсутні електроліти.

Наступний етап – медикаменти, а саме сорбент. Він дозволить нейтралізувати токсини у шлунково-кишковому тракті і зупинити діарею. Також це відмінний засіб від різних проблем шлунково-кишкового тракту – наслідків святкового застілля.

Щоб відновити сили, випийте міцного чаю. Він підніме тиск і покращить тонус організму.

Для нормалізації терморегуляції накрийтеся теплим пледом і відпочиньте.

Якщо стан не поліпшується, обов’язково зверніться до лікаря!

Читайте: Що готувати на Новий рік 2020: рецепти страв до святкового столу

Табу під час отруєння:

  • Не варто пити теплу воду – це може привести до інтоксикації. Вона всмоктується в шлунку, а разом з нею і токсини від зіпсованого продукту. Все це миттєво потрапляє в кров і розноситься далі по організму.
  • Ніколи не приймайте гарячий душ під час отруєння. Тоді судини розширяться ще більше, і це призведе до проблем із серцем.

До речі, раніше Факти ICTV публікували прості рецепти салатів на Новий рік 2020.

Фото: Dreamstime

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