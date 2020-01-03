В Китаї 44 людини захворіли на невідому пневмонію

У Китаї продовжує зростати кількість людей, які захворіли невідомою пневмонією. Наразі відомо про 44 хворих.

Станом на 3 січня 2020 року невідому пневмонію діагностували у 44 жителів Китаю.

Відомо, що в 11 пацієнтів хвороба протікає у важкій формі, у решти хворих показники стану організму стабільні.

– Всі інфіковані проходять лікування у медичних установах міста Ухань в ізольованих умовах. Наразі встановлено 121 особу, які мали близькі контакти із зараженими, вони знаходяться під наглядом лікарів, – повідомляють у Комітеті у справах охорони здоров’я.

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Ведеться робота щодо встановлення інших осіб, які входили в контакт із зараженими.

Збудник пневмонії встановлюється. Випадків передачі хвороби від людини до людини наразі не зафіксували.

До слова, в епідемічному сезоні 2019-2020 років в Україні очікуються дві хвилі підйому захворюваності.