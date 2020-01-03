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Факти / Lifestyle

В Україні зафіксували ще одну смерть від грипу

Через ускладнення грипу 31 грудня 2019 року в Україні помер чоловік.

Грип

У Центрі громадського здоров’я повідомили про те, що в Україні було зафіксовано іще одну смерть від ускладнень грипу.

– Чоловік із групи медичного ризику захворів 20 грудня 2019 року, вірус грипу типу А встановлено лабораторно. Незважаючи на проведені реанімаційні заходи, 31 грудня 2019 року хворий помер, – повідомили у прес-службі відомства.

З початку епідемічного сезону до лікарні потрапили близько 53,5 тис. осіб, переважна більшість з яких діти. Наразі відомо про підтвердження ще двох смертей від ускладнень грипу – 62-річної жінки і дитини.

Читайте: Профілактика грипу: що робити, щоб не захворіти

З жовтня 2019 року від грипу вакцинували приблизно 227,4 тис. осіб.

Саме вакцинація є ефективною профілактикою грипу і знижує ризик захворювання.

Якщо у вас виникли симптоми грипу, потрібно якнайшвидше звернутися до лікаря, аби запобігти ускладненням.

До слова, в епідемічному сезоні 2019-2020 років очікують дві хвилі підйому захворюваності.

Джерело: Центр громадського здоров’я

Фото: Pixabay

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