Що таке мононуклеоз та які він має основні симптоми – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Мононуклеоз – це гостре інфекційне захворювання, яке спричиняється вірусом Епштейна-Барр, але може викликатися і цитомегаловірусом.

У дорослих цю хворобу називають “поцілунковою”, а у малих – хворобою залюблених дітей.

Найчастіше симптоми захворювання яскраво виражені, що дозволяє виявити їх під час звичайного огляду. Більш наочно підтвердити попередній діагноз допоможуть аналізи.

Поширені симптоми захворювання:

підвищення температури;

Водночас температура може бути різною й тримається від 5 до 10 днів.

збільшення периферичних лімфовузлів;

Найчастіше це стосується шийних лімфовузлів (розміром з горошину або навіть з волоський горіх).

характерна зміна в загальному клінічному аналізі крові

У крові з’являються атипові мононуклеари.

сухий риніт;

Цей симптом більш характерний для дитячого мононуклеозу. Спостерігається закладеність носа, нічне хропіння, набряк повік та підшкірної клітковини обличчя.

Крім того, до дитячого симптому зараховують запалення лімфоїдної тканини аденоїдів і піднебінних мигдалин (тонзиліт).

збільшення печінки та селезінки;

гострий біль у горлі.

Вірус не стійкий у зовнішньому середовищі, тому зараження відбувається за умови близького контакту – повітряно-крапельним шляхом.

Мононуклеоз також передається через поцілунки.

Лікування мононуклеозу

Лікування повинен призначити лікар залежно від віку, тяжкості захворювання та відповідно до того, які органи уражаються.

Спеціального препарату, який перемагає вірус мононуклеозу, немає, тому лікування призначають симптоматичне.

Лікар також може призначити судинозвужувальні краплі в ніс.

Лікування інфекційного мононуклеозу у дітей полягає у строгому постільному режимі та підтримувальній терапії.

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