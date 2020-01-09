PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Що таке хвороба Лайма: симптоми, як передається та лікування

Що таке хвороба Лайма, які вона має симптоми та як лікуватися – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Що таке хвороба Лайма: симптоми, як передається та лікування

Хвороба Лайма – це природно-осередкова інфекційна хвороба з групи бактеріальних зоонозів, яку передають кліщі.

Хвороба Лайма характеризується переважним ураженням шкіри у вигляді мігруючої еритеми, а також нервової системи, опорно-рухового апарату та серця.

Звичайний сезон захворювання пов’язаний з активністю кліщів – з пізньої весни до ранньої осені.

Інфекційна хвороба передається людині під час присмоктування чорноногих кліщів до шкіри.

Поширені симптоми захворювання: 

  • місце укусу сильно напухає;
  • на місці укусу з’являється червона пляма;
  • може відбутись параліч лицьового нерва;
  • підвищення температури тіла;
  • головний біль;
  • біль у суглобах і м’язах;
  • швидка стомлюваність;
  • ломота в тілі;
  • озноб.

Початкові симптоми хвороби Лайма проявляються протягом 5-11 днів після моменту укусу, стільки триває інкубаційний період. Перші ознаки нагадують симптоми грипу.

За умови, якщо у людина рання стадія, хвороба Лайма лікується антибіотиками. Курс триває від 2 тижнів до 1 місяця.

Друга стадія розвитку хвороби (від 1 до 3 місяців після укусу): симптоми

  • пульсуючий головний біль;
  • світлобоязнь;
  • підвищена температура тіла;
  • зниження концентрації уваги;
  • розлади сну;
  • різкі зміни настрою;
  • параліч черепних нервів;
  • периферична радикулопатія;
  • порушення чутливості кінцівок;
  • запаморочення;
  • задишка;
  • тахікардія;
  • біль у грудях;
  • лімфоцитома на місці укусу.

Третя стадія захворювання – стадія персистуючої інфекції і автоімунних порушень.

Читайте: Хвороба поцілунків: що таке мононуклеоз та як він проявляється Як витягнути кліща в людини - інструкція Небезпечна хвороба, яку переносять кліщі - Супрун розповіла як лікуватися

Симптоми: 

  • епілептичні напади;
  • порушення свідомості;
  • деменція;
  • болючі спазми м’язів;
  • розлади пам’яті;
  • синюшно-червоні плями, інфільтрати, вузлики на шкірі кінцівок;
  • шкіра атрофується і стає подібна зім’ятого паперу.

Лікування хвороби Лайма 

Хворі із середньотяжким перебігом обов’язково підлягають лікуванню в інфекційному стаціонарі.

Легкий перебіг захворювання (з відсутністю інтоксикації та лихоманки) допускає можливість амбулаторного лікування.

Основними препаратами в лікуванні хвороби Лайма є антибіотики. Їх вибір, дозування та тривалість застосування визначають відповідно до стадії захворювання.

У разі появи характерних для кліщового бореліозу симптомів варто негайно звернутись до інфекціоніста.

Раніше у канадського співака Джастіна Бібера виявили смертельно небезпечне захворювання – хворобу Лайма.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Хвороба поцілунків: що таке мононуклеоз та як він проявляється
Хвороба поцілунків: що таке мононуклеоз та як він проявляється
Немовля
Не було щеплення: у Рівному одномісячна дитина померла від кашлюку
Може вбити будь-яка інфекція. Як живуть люди з орфанними хворобами
Може вбити будь-яка інфекція. Як живуть люди з орфанними хворобами
Лікар-кардіолог
В Україні з’являться чотири нові спеціальності лікаря-кардіолога
Малярійний комар
З Африки завезли. На Рівненщині зареєстрували випадок тропічної малярії
В Україну йдуть три нові штами грипу – хто в зоні ризику
В Україну йдуть три нові штами грипу – хто в зоні ризику
Лишай у дитини
Лишай у дитини: що робити
Діабет
Як розпізнати діабет: симптоми і профілактика
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка