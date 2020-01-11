Працюючи над довголіттям, вчені змогли продовжити життя черв’яка у 5 разів

Вчені з Університету Північної Кароліни в Чапел-Хіллі провели ряд дослідів зі вільноживучих нематодів Caenorhabditis elegans, яка має більш поширену назва круглий черв’як. У нього безліч подібних клітин з людиною, а термін життя становить всього 3-4 тижні, а значить, за його старінням легко спостерігати.

У ході маніпуляцій вченим вдалося продовжити життя цих крихітних організмів на вражаючі 500%.

Для експерименту дослідники змінили передачу у черв’яків сигнальних механізмів інсуліну (IIS) і TOR. Попередні досліди показали, що зміна шляху IIS збільшує тривалість життя на 100%, а зміна шляху TOR дає підвищення на 30%.

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Об’єднання цих показників дозволило несподівано відстрочити старіння організму у 5 разів.

– Отриманий ефект показує, що один плюс один не дорівнює двом, а скоріше дає в результаті п’ять. Наші результати показують, що в природі нічого не існує у вакуумі. Щоб розробити найбільш ефективні засоби антистаріння, ми повинні вивчати мережі довголіття, а не окремі шляхи, – зазначив Джарод Роллинс, провідний автор дослідження.

Біологи припустили, що їхнє відкриття пояснює, чому ніхто так і не знайшов ген, який міг би впливати на старіння.

Дослідники не говорять, що новий метод можна застосовувати до людей, проте він відкриває нові можливості для подальшого вивчення боротьби зі старінням.

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Джерело: newatlas.com