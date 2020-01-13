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Факти / Lifestyle

На Миколаївщині чоловік помер від сказу через укус бездомного пса

У Миколаївській області чоловіка 11 січня госпіталізували з діагнозом Сказ. Маніфестна форма після укусу безпритульної собаки.

– Пацієнт, якого було госпіталізовано 11 січня цього року з діагнозом Сказ. Маніфестна форма тяжкої форми перебігу, помер увечері 12 січня, – заявили в управлінні охорони здоров’я Миколаївської обласної державної адміністрації.

Читайте: Лікуванню не піддається! Сказ: як не заразитися і що робити

У серпні 2019 року 31-річного чоловіка вкусив бездомний пес. Потерпілий від профілактичних щеплень відмовився.

Хворий був направлений до травматолога. Незважаючи на багаторазові згадки медпрацівників телефоном, на прийом він не з’явився. Спостереження за собакою не проводилося: тварина втекла, – додали у профільному управлінні.

Раніше Факти ICTV писали, що у Рівному немовля померло від кашлюку.

Джерело: управління охорони здоров’я Миколаївської облдержадміністрації

Фото: Dreamstime

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