Профілактика грипу: що робити, щоб не захворіти

У Києві за 2-й тиждень 2020 року зареєстровано 6786 хворих на грип і ГРВІ.

Порівняно з попереднім тижнем, захворюваність зросла на 8,7% за рахунок як дитячого, так і дорослого населення.

Що робити, аби не захворіти грипом

Щеплення

Найдієвіша профілактика від грипу – щеплення. Після введення вакцини імунітет формується протягом 7-14 днів, тому вакцинуватися варто до початку епідемії.

Лікарі радять подібну профілактику передусім:

вагітним; дітям до п’яти років; хворим на діабет; людям з серцево-судинними та хронічними захворюваннями; людям старше 65 років; людям з надлишковою вагою.

Немовлята до шести місяців також перебувають у групі ризику, але ще надто маленькі для вакцинації. Проте профілактичне щеплення цілком можуть зробити батьки та особи, які доглядають за немовлятами.

На початку жовтня вакцини з’являться в українських аптеках та лікарнях.

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Пам’ятайте: жодна вакцина не може захистити від грипу на 100%. Щеплень від застуди поки не існує.

Профілактика грипу

Крім щеплення, не захворіти на грип допоможуть також такі поради:

уникайте близького контакту з людьми, у яких нежить, застуда чи кашель. Якщо захворіли самі, теж намагайтеся якнайменше перебувати поряд з іншими людьми, щоб не заразити їх; частіше мийте руки з милом, користуйтеся антисептиком; намагайтеся не торкатися обличчя, особливо очей, рота та носа (цими шляхами мікроби потрапляють в організм); дезінфікуйте екран смартфону щодня – на ньому “живе” найбільше мікробів; провітрюйте приміщення, в яких працюєте та проводите час; зміцнюйте імунітет: будьте фізично активними, пийте багато води, більше спіть, уникайте стресу, правильно харчуйтесь; намагайтеся рідше бувати в місцях скупчення людей; пийте вітамін С або їжте продукти, в яких він міститься – це також хороша профілактика грипу.

МОЗ України не радить приймати імуномодулятори, антигістамінні та рослинні препарати. Щодо противірусних засобів, то лише деякі з них справді вбивають віруси.

Раніше Факти ICTV писали, як захистити дитину від застуди.