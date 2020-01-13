У Таїланді жінка захворіла на пневмонію, викликану новим видом короновіруса

У Таїланді у 61-річної жительки міста Ухань зафіксували перший випадок захворювання на пневмонію, викликану новим видом коронавіруса. Її стан не є важким.

Міністр охорони здоров’я Таїланду закликав громадськість не панікувати. За його словами, міністерство займається діагностикою та медичним обслуговуванням відповідно до міжнародних стандартів, а також тісно координує свою діяльність з Всесвітньою організацією охорони здоров’я та відповідними департаментами в аеропортах країни.

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Він також зауважив, що з 3 січня в аеропортах Суваннапхум (Суварнабхумі), Донмианг, Пхукет і Чіангмай перевіряють людей, які прибувають з міста Ухань.

Крім того, посилено контроль в державних і приватних лікарнях країни.

Раніше Факти ICTV писали про те, що у Китаї 44 людини захворіли на невідому пневмонію.

Джерело: The Nation