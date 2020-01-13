PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

У Таїланді жінка захворіла на пневмонію, викликану новим видом короновіруса

У Таїланді у 61-річної жительки міста Ухань зафіксували перший випадок захворювання на пневмонію, викликану новим видом коронавіруса. Її стан не є важким.

Міністр охорони здоров’я Таїланду закликав громадськість не панікувати. За його словами, міністерство займається діагностикою та медичним обслуговуванням відповідно до міжнародних стандартів, а також тісно координує свою діяльність з Всесвітньою організацією охорони здоров’я та відповідними департаментами в аеропортах країни.

Читайте: Невідома пневмонія у Китаї: названо збудник захворювання

Він також зауважив, що з 3 січня в аеропортах Суваннапхум (Суварнабхумі), Донмианг, Пхукет і Чіангмай перевіряють людей, які прибувають з міста Ухань.

Крім того, посилено контроль в державних і приватних лікарнях країни.

Раніше Факти ICTV писали про те, що у Китаї 44 людини захворіли на невідому пневмонію.

Джерело: The Nation

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка