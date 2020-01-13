У Вінницькій області зафіксували небезпечну форму грипу

Директор департаменту охорони здоров’я Вінницької ОДА Людмила Грабович повідомила, що у Вінницькій області помітили небезпечну форму грипу.

Йдеться про грип А, який може давати важкі ускладнення. Лабораторно підтвердили вже п’ять випадків такого захворювання в області.

– Епідемічна ситуація в області наразі на 27% нижче порогового рівня щодо захворюваності на грип та ГРЗ, – сказала Грабович.

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Зазначені показники говорять про досить низьку інтенсивність захворюваності на грип та ГРВІ у Вінницькій області.

Медичні установи забезпечені всіма необхідними препаратами для боротьби із зазначеними захворюваннями.

До слова, від ускладнень грипу в Україні померла вагітна жінка. У неї діагностували грип типу А чи не субтипований.

Незадовго до смерті жінки лікарі зробили їй кесарів розтин, щоб врятувати дитину.