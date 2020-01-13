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Факти / Lifestyle

В Україні від грипу померла породілля, дитину врятували

Центр громадського здоров’я МОЗ повідомив, що в Україні померла вагітна жінка в результаті ускладнень від грипу.

31-річна жінка захворіла 24 грудня, а 31 грудня у зв’язку з відшаруванням плаценти їй було проведено кесарів розтин.

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– Жінка померла 3 січня. За результатами лабораторних досліджень підтверджено грип типу А не субтипирований – розповіли в ЦГЗ.

Крім того, жінка мала супутнє хронічне захворювання гепатитом С.

Немовля лікарям вдалося врятувати, новонародженого 13 січня перевели з реанімації до відділення для недоношених дітей.

Раніше Факти ICTV писали, що на Миколаївщині чоловік помер від сказу через укус бездомного пса.  У серпні 2019 року 31-річного чоловіка вкусив бездомний пес. Потерпілий від профілактичних щеплень відмовився.

Фото: Dreamstime

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