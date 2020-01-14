Що таке свинячий грип штаму H1N1?
Це вірусне гостре респіраторне захворювання. Свинячий грип штаму (H1N1) отримав таку назву, бо найбільше схожий за генетичними ознаками до грипу у свиней.
Однак доведено, що мутація вірусу відбулася саме після зараження людиною свині і передається цей вірус винятково від людини до людини.
Свинячий грип небезпечний тим, що може легко перейти у вірусну пневмонію, а уже її наслідки часто бувають летальними.
Як можна заразитися вірусом грипу штаму H1N1?
Вірус грипу передається повітряно-крапельним шляхом (вірусні частки переносяться повітрям від хворої людини до здорової під час розмови, кашлю, чхання), внаслідок тісного контакту (перебування на відстані близько 2 м).
Симптоми свинячого грипу:
- висока температура (з’являється не у всіх);
- кашель;
- біль у горлі;
- біль у м’язах;
- головний біль;
- озноб;
- втома;
- інколи діарея та блювота.
У перший же день захворювання зверніться до лікаря. На ранніх стадія можна швидко та без ускладнень вилікувати грип.
Якщо сталося ускладнення, що переросло у пневмонію, то виникає висока температура, сухий кашель та ускладнене дихання.
Як лікуватися від свинячого грипу?
- контролюйте температуру тіла;
- підтримуйте температуру в приміщенні 18-20°С та вологість 70±10%;
- дотримуйтесь постільного режиму;
- залишайтесь вдома 24 год після останнього періоду гарячки;
- провітрюйте приміщення не менше двох разів на добу;
- вживайте достатню кількість рідини (компот, сік, морс, вода);
- при контакті зі здоровими людьми одягайте медичну маску, щоб захистити оточуючих;
- якщо ви не хворієте, а доглядаєте за хворим, то часто мийте руки, триматись на відстані від пацієнта.
Які медикаменти варто приймати та в якому дозуванні – розкаже лікар.
Як довго є заразним хворий на грип штаму H1N1?
Хвора людина, навіть із легкою формою грипу, становить небезпеку для інших протягом усього періоду прояву симптомів — це, в середньому, сім днів.
Ускладненням від грипу може стати пневмонія або серцева недостатність.
Профілактика свинячого грипу:
- уникайте контакту з особами, що мають прояви грипозної інфекції;
- обмежте відвідування місць великого скупчення людей;
- часто провітрюйте приміщення;
- часто мийте руки з милом;
- не торкайтеся очей, носа, рота немитими руками;
- уникайте обіймів, поцілунків і рукостискань;
- прикривайте ніс і рот під час чхання або кашлю одноразовою серветкою, яку зразу ж після використання потрібно викинути;
- якщо у людини є симптоми грипу, то необхідно триматися від неї на відстані не менше двох метрів.
Вакцинація це теж профілактика свинячого грипу?
Щорічна вакцинація від грипу — це найкращий спосіб:
- зменшити ризик захворіти на грип;
- зменшити ризик серйозних ускладнень, госпіталізації та смерті.
Вакцина захищає від усіх актуальних штамів грипу, є безпечною і ефективною.
Які є вакцини?
В аптеках наявні вакцини проти грипу. Тож українці можуть придбати вакцину в аптеці власним коштом і зробити щеплення у закладі охорони здоров’я. Орієнтовна вартість вакцин — від 250 до 350 грн.
Цього року українцям доступні дві вакцини проти грипу: Ваксігрип Тетра (виробник — Санофі Пастер, Франція) та Джісі Флю (Грін Кросс Корпорейшн, Південна Корея), обидві якісні та безпечні.