Це вірусне гостре респіраторне захворювання. Свинячий грип штаму (H1N1) отримав таку назву, бо найбільше схожий за генетичними ознаками до грипу у свиней.

Однак доведено, що мутація вірусу відбулася саме після зараження людиною свині і передається цей вірус винятково від людини до людини.

Свинячий грип небезпечний тим, що може легко перейти у вірусну пневмонію, а уже її наслідки часто бувають летальними.