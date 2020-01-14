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Факти / Lifestyle
Що таке свинячий грип штаму H1N1 – симптоми і лікування

Протягом перших місяців 2020 року в Україну прийшла нова епідемія свинячого грипу. Що таке свинячий грип штаму H1N1 і як його лікувати, читайте на сайті Факти ICTV.

Що таке свинячий грип штаму H1N1?

Це вірусне гостре респіраторне захворювання. Свинячий грип штаму (H1N1) отримав таку назву, бо найбільше схожий за генетичними ознаками до грипу у свиней.

Однак доведено, що мутація вірусу відбулася саме після зараження людиною свині і передається цей вірус винятково від людини до людини.

Свинячий грип небезпечний тим, що може легко перейти у вірусну пневмонію, а уже її наслідки часто бувають летальними.

Як можна заразитися вірусом грипу штаму H1N1?

Вірус грипу передається повітряно-крапельним шляхом (вірусні частки переносяться повітрям від хворої людини до здорової під час розмови, кашлю, чхання), внаслідок тісного контакту (перебування на відстані близько 2 м).

Симптоми свинячого грипу:

  • висока температура (з’являється не у всіх);
  • кашель;
  • біль у горлі;
  • біль у м’язах;
  • головний біль;
  • озноб;
  • втома;
  • інколи діарея та блювота.

У перший же день захворювання зверніться до лікаря. На ранніх стадія можна швидко та без ускладнень вилікувати грип.

Якщо сталося ускладнення, що переросло у пневмонію, то виникає висока температура, сухий кашель та ускладнене дихання.

Як лікуватися від свинячого грипу?

  • контролюйте температуру тіла;
  • підтримуйте температуру в приміщенні 18-20°С та вологість 70±10%;
  • дотримуйтесь постільного режиму;
  • залишайтесь вдома 24 год після останнього періоду гарячки;
  • провітрюйте приміщення не менше двох разів на добу;
  • вживайте достатню кількість рідини (компот, сік, морс, вода);
  • при контакті зі здоровими людьми одягайте медичну маску, щоб захистити оточуючих;
  • якщо ви не хворієте, а доглядаєте за хворим, то часто мийте руки, триматись на відстані від пацієнта.

Які медикаменти варто приймати та в якому дозуванні – розкаже лікар.

Як довго є заразним хворий на грип штаму H1N1?

Хвора людина, навіть із легкою формою грипу, становить небезпеку для інших протягом усього періоду прояву симптомів — це, в середньому, сім днів.

Ускладненням від грипу може стати пневмонія або серцева недостатність.

Профілактика свинячого грипу:

  • уникайте контакту з особами, що мають прояви грипозної інфекції;
  • обмежте відвідування місць великого скупчення людей;
  • часто провітрюйте приміщення;
  • часто мийте руки з милом;
  • не торкайтеся очей, носа, рота немитими руками;
  • уникайте обіймів, поцілунків і рукостискань;
  • прикривайте ніс і рот під час чхання або кашлю одноразовою серветкою, яку зразу ж після використання потрібно викинути;
  • якщо у людини є симптоми грипу, то необхідно триматися від неї на відстані не менше двох метрів.

Вакцинація це теж профілактика свинячого грипу?

Щорічна вакцинація від грипу — це найкращий спосіб:

  • зменшити ризик захворіти на грип;
  • зменшити ризик серйозних ускладнень, госпіталізації та смерті.

Вакцина захищає від усіх актуальних штамів грипу, є безпечною і ефективною.

Які є вакцини?

В аптеках наявні вакцини проти грипу. Тож українці можуть придбати вакцину в аптеці власним коштом і зробити щеплення у закладі охорони здоров’я. Орієнтовна вартість вакцин — від 250 до 350 грн.

Цього року українцям доступні дві вакцини проти грипу: Ваксігрип Тетра (виробник — Санофі Пастер, Франція) та Джісі Флю (Грін Кросс Корпорейшн, Південна Корея), обидві якісні та безпечні.

Джерело: Центр громадського здоров’я

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