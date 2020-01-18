Дислексія – це хронічна проблема з читанням при збереженні загальної здатності до навчання.
Від цього розладу страждає до 15% населення розвинених країн. Часто вони також мають проблеми не тільки з читанням, а й письмом, орфографією та математикою.
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Дислексія у чоловіків зустрічається в три рази частіше, ніж у жінок.
Що таке дислексія
Багато хто думає, що дислексія це розлад, коли людина читає справа наліво і перевертає слова і букви. Це є одним із симптомів, але не є поширеним.
Дислексія може відбутися на будь-якому рівні інтелектуальних здібностей. Часто вчителі заперечують дітей з дислексією, як ледарів і вважають, що їм не вистачає мотивації навчиться читати.
Інші описують людей з дислексією, як геніїв з гострою інтуїцією.
Симптоми дислексії
- Низька успішність.
- Рухові порушення.
- Слабкі мовні та навички читання.
- Слабкі математичні навички.
- Поведінкові проблеми.
- Проблеми із зором.
- Невідповідність навичок і вміння, які змінюються день у день. Дитина може прочитати і написати слово сьогодні, а завтра забути як це робити.
Лікування дислексії
Дислексію не можна вилікувати, але можна навчитися керувати нею.
Тестування та рання діагностика дислексії існують і є важливим етапом.
Діагностика включає читання або письмо, а екзаменатор шукає ознаки дислексії, такі як додавання, видалення або зміна слова; побудова слова з інших частин; перестановка місцями слів і букв.
Також мова тіла може дати відповідь – людина з дислексією часто “прочищає” своє горло, клацає ручкою, гризе олівець або совається під час тестування через занепокоєння.
Діти з дислексією можуть вчитися нормально. Навчання має бути індивідуалізованим і може включати моделювання букв і слів в глині або інші тривимірні методи, які здатні допомогти дитині навчитися складати букви і слова.
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