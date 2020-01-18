Новим вірусом у Китаї можуть бути заражені понад 1,7 тис. людей

Кількість випадків спалаху нового коронавірусу в Китаї, швидше за все, була занижена, що може свідчити про можливу його передачу від людини до людини, заявили вчені з Імперського коледжу Лондона.

Результати їх дослідження свідчать про те, що приблизно 1 723 особи в Китаї можуть бути заражені коронавірусом.

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Водночас влада міста Ухань в Китаї підтвердила 45 випадків захворювання новим та дві смерті.

Китайські чиновники вважають, що вірусну інфекцію хворі могли підхопити під час контакту з тваринами або після вживання сирих морепродуктів.

Нагадаємо, станом на 3 січня 2020 року захворювання невідомо пневмонією спостерігалося у 44 жителів Китаю. Потім його виявили в Японії, у чоловіка, який повернувся з Китаю.