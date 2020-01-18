Влада Амстердама вирішила викупити борги молоді, щоб позбавити їх стресу

Влада Амстердама вирішила вжити заходів через зростання боргу серед студентів і викупити їх в рамках спеціальної програми.

– Борги викликають сильний стрес. Що стосується молодих людей, борги часто безпосередньо впливають на їхнє майбутнє, – сказав заступник мера Амстердама Маржолайн Мурман.

Запуск проекту стартує в лютому. Його метою є допомога тим, хто хоче отримати освіту і знайти роботу.

Таким чином, муніципальний кредитний банк викупить у кредиторів борги молодих людей. В якості стимулу для передачі боргу в банк муніципалітету їм виплатять по €750.

Молодь, яка бере участь у програмі, отримає нову позику для погашення боргу відповідно до їх можливостей. Більшу частину боргу скасують, якщо студент продемонструє успіхи в навчанні.

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Боржникам нададуть тренерів, які допомагатимуть їм з їх ситуацією і складуть план дій.

Влада вважає, що молодим людям з нестабільними доходами буває вкрай важко реструктурувати свої фінанси і зробити необхідні виплати.

За офіційними даними, борги є у понад 34% жителів Амстердама у віці від 18 до 34 років. Середній борг студентів у Нідерландах збільшився до €13 700 у 2019 році.

Нагадаємо, з 1 січня 2020 року в Амстердамі ввели новий податок для туристів, за допомогою якого спробують зменшити потік відвідувачів. Новий податок передбачає, що за кожну ніч в Амстердамі туристи будуть платити додатково €3.