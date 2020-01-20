Нова вірусна пневмонія у Китаї вбила вже третю людину

У китайському місті Ухань зафіксували третю смерть від пневмонії, яку викликає новий коронавірус.

За даними міського комітету з питань охорони здоров’я, загальна кількість хворих вже сягнула 198 осіб.

При цьому за 18 та 19 січня діагностовано 136 нових випадків зараження вірусом.

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Наймолодшому пацієнту 25 років, а найстаршому – 89. Симптоми у всіх однакові – підвищена температура, кашель та задишка.

Наразі в лікарнях Ухані залишаються 170 пацієнтів, дев’ятеро з яких – у критичному стані.

Раніше британські вчені з Імперського коледжу Лондона заявили, що кількість потенційно заражених новим видом коронавірусом може перевищувати 1,7 тис. осіб.

Джерело: wjw.wuhan.gov.cn