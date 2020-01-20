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Факти / Lifestyle / Здоров'я

Передається через людей: ВООЗ скликає екстрене засідання через коронавірус

Експерти ВООЗ зберуться у середу, 22 січня, на екстрене засідання у зв’язку з виявленням в Китаї нового типу коронавірусу. В організації планують оцінити, чи є вірус загрозою міжнародній безпеці.

Влада Китаю підтвердила, що поширення смертоносного вірусу нового типу, який викликав спалах пневмонії в країні, може відбуватися в тому числі від людини до людини.

Глава команди експертів Державного комітету з питань гігієни та охорони здоров`я КНР Чжун Наньшань заявив, що дві людини у провінції Гуандун на півдні Китаю захворіли від членів сім’ї.

Читайте: Новим вірусом у Китаї можуть бути заражені понад 1,7 тис. людей

Він також повідомив про факти зараження коронавірусом 14 медправцівників.

Як відомо, на сьогоднішній день підтверджено понад 220 випадків захворювання на вірусну пневмонію у Китаї, причому випадки також зареєстровані в Японії, Таїланді та Південній Кореї. Три людини померли, стан 35 пацієнтів оцінюється як важкий, 9 осіб перебувають у критичному стані.

Перші випадки зараження новим китайським вірусом були пов’язані з оптовим ринком морепродуктів у місті Ухань.

Джерело: Deutsche Welle

Фото: Getty Images

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