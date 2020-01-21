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Факти / Lifestyle

Чи можна класти грілку дитині на живіт – Комаровський попередив про ризики

Грілку дитині на живіт можна класти тільки у тому випадку, якщо відповідну процедуру призначив або схвалив фахівець. Про це повідомив лікар Евген Комаровський, відповідаючи на питання, чи можна класти грілку дитині на живіт, наскільки вона повинна бути гаряча і на який період потрібно це робити.

Євген Комаровський зазначив, що в деяких випадках, наприклад, в разі гнійно-запальних процесів у кишечнику, гострого апендициту грілка може викликати розрив запаленого апендикса і перитоніт.

– Грілку на живіт може призначити тільки лікар. Грілка на живіт і мама протипоказані один одному. Забудьте слово грілка на живіт, поки цього не вимовив лікар, – підсумував він.

 

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Вопрос: ⠀ Можно ли ребенку на живот класть грелку, насколько она должна быть горячая и на какой период класть? ⠀ Ответ: ⠀ Ребят, смотрите, при некоторых состояниях, например, при гнойно-воспалительных в кишечнике, например, при остром аппендиците, грелка может привести к разрыву воспаленного аппендикса и к перитониту. Поэтому грелку на живот может назначить только врач. Грелка на живот и мама противопоказаны друг другу. Всё. Забыли слово грелка на живот, пока это слово не произнес врач. ⠀ #докторкомаровский #видеоЕОК #шдк #школадокторакомаровского #грелка #живот #аппендицит

Публикация от Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

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До слова, грілку на живіт для новонароджених мами часто кладуть, щоб позбутися від кишкових коліків у дитини.

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Джерело: Доктор Комаровский

Фото: Dreamstime

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