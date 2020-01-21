Імунітет можна налаштувати на боротьбу з раком – вчені

Вчені з Університету Кардіффа в Великобританії наблизилися до винаходу універсальних ліків від раку.
Вони виявили в організмі людини Т-лімфоцити, відповідальні за імунну реакцію, що здатні протидіяти різним видам загроз.
На їх поверхні знаходяться рецептори, за допомогою яких вловлюються небезпечні антигени.
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Дослідники знайшли спосіб змусити Т-лімфоцити атакувати широкий спектр ракових клітин. При цьому знищувалися тільки хворі клітини.
На думку вчених, Т-лімфоцит взаємодіє з молекулою MR1, яка є на поверхні кожної клітини організму, і отримує від неї сигнал про те, що це саме ракова клітина.
Клінічно метод ще не випробуваний, але у нього величезний потенціал, переконані медики.
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Джерело: Nature Immunology