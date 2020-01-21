Коронавірус з Китаю може поширитися в інші країни – ВООЗ

Найближчим часом можливе поширення нового коронавіруса 2019-nCoV з Китаю в інші країни. Також можливе його поширення в інших районах Китаю.

Про це заявив офіційний представник ВООЗ Тарік Язаревич на брифінгу.

Він повідомив, що цифри про кількість хворих змінюються. За словами Таріка Язаревича, чотири випадки зараження зафіксовані за межами Китаю – два в Таїланді, один в Японії і один в Південній Кореї. Влада Китаю раніше повідомляла про чотирьох загиблих, у ВООЗ надійшли відомості про шістьох.

– Всього у світі зареєстровано 278 підтверджених випадків 2019-nCoV, про яких надійшли офіційні повідомлення, – заявивив офіційний представник ВООЗ.

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Тарік Язаревич додав, що місія організації перебуває у китайському місті Ухань. За його словами, джерело спалаху хвороби в Китаї, судячи з усього, має тваринне походження, однак передача від людини до людини, що відбувається при близькому контакті, є обмеженою.

Нагадаємо, через новий коронавірус міжнародні аеропорти ввели посилений огляд.