У Китаї та інших країнах Азії продовжує швидко поширюватися невідомий коронавірус, який провокує бронхіт і пневмонію. У багатьох аеропортах світу вже ввели заходи з перевірки мандрівників з Китаю.

Факти ICTV розповідають все, що необхідно знати про коронавірус, який вперше було зафіксовано у китайському місті Ухань.

Скільки людей захворіли на новий коронавірус

Перші випадки зараження невідомою пневмонією зафіксували у китайському місті Ухань, в якому проживають близько 12 млн людей, наприкінці 2019 року.

Новий коронавірус, станом на 19 січня, підхопили 219 осіб. Відомо про чотири летальних випадки у результаті захворювання.

В останні дні розповсюдження вірусу почало значно підвищуватися. Лише за 18 і 19 січня зафіксували 136 випадків. Вік пацієнтів – 25-89 років.

25 хворих вдалося вилікувати, і їх виписали з лікарень.

Джерелом походження вірусу вважається ринок в Ухані, де продавали морепродукти і різних дрібних тварин. Його закрили на карантин 1 січня 2020 року.

Нещодавно стало відомо, що випадки захворювання також були підтверджені у китайському місті Тяньцзінь.

Що таке коронавірус і його симптоми

Коронавірус – це сімейство вірусів, яке вражає людей, тварин і птахів. Його ціллю стає дихальна система, шлунково-кишковий тракт або нервова система.

Він також може викликати бронхіт і пневмонію.

Симптоми нового коронавірусу такі:

головний біль;

кашель;

лихоманка;

запаморочення;

підвищена температура.

Читайте: Що таке пневмонія: симптоми та лікування

Джерелу захворювання присвоїли назву 2019 nCoV.

Вчені припускають, що його основним носієм є тварини, проте були зафіксовані і випадки захворювання від людей під час близького контакту.

Як уберегтися від захворювання

Всесвітня організація охорони здоров’я наразі дає поради з профілактики, схожої на ту, що застосовується під час звичайних спалахів грипу.

Щоб уберегтися від коронавірусу 2019 nCoV, необхідно:

мити руки з водою і милом або витирати їх серветками з вмістом спирту;

прикривати рот під час чхання і кашлю;

уникати тісного контакту з людьми з симптомами застуди або грипу;

не вступати в незахищений контакт з тваринами і домашньою худобою;

добре проварювати яйця і м’ясо перед вживанням в їжу.

Реакція світу та України на новий коронавірус

Світова спільнота не залишає без уваги випадки захворювання вірусом і вже вживає різних заходів з цього питання.

Так, в аеропортах США, Італії, Сінгапуру та інших країн світу почали перевіряти мандрівників з Китаю на наявність захворювання у зв’язку з тим, що хворих коронавірусом фіксували в Південній Кореї та Японії і заявою ВООЗ про можливе поширення вірусу за межі Китаю.

В українському аеропорту Бориспіль наразі не ввели жодних заходів у зв’язку з поширенням коронавірусу.

У прес-службі аеропорту Фактам ICTV повідомили, що для введення різних заходів необхідне рішення санепідемстанції, яке очікується найближчим часом.

Наразі аеропорт Бориспіль не отримував рішень щодо коронавірусу.

22 січня має відбутися засідання ВООЗ, під час якого повинні дати оцінку коронавірусу і сказати, чи представляє він небезпеку.

До слова, американський Національний інститут охорони здоров’я почав роботу над вакциною проти нового коронавірусу 2019 nCoV.