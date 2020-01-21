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Факти / Lifestyle

У США виявили китайський коронавірус – ЗМІ

У США підтвердили перший випадок захворювання новим типом коронавірусу, який поширюється в Китаї.

У штаті Вашингтон госпіталізували пацієнта, який приїхав з китайського міста Ухань. Результати аналізів вдалося отримати в минулі вихідні.

Раніше Факти ICTV писали про все, що необхідно знати про коронавірус, який вперше було зафіксовано у китайському місті Ухань. До слова, у Китаї через новий вірус загинули 6 осіб, 300 заразилися.

Джерело: NYT

Фото: Unsplash

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