Випадок захворювання на новий коронавірус зафіксували у Південній Кореї

У Південній Кореї госпіталізували жінку, в якої підтвердили захворювання на пневмонію, викликану новим типом коронавірусу.
Це – перший випадок фіксації зазначеного захворювання у Південній Кореї.
Жінка приїхала з китайського міста Ухань, в якому почалося поширення вірусу. Відомо, що у неї була підвищена температура.
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Наразі є інформація про чотири смерті у результаті захворювання на пневмонію від нового коронавірусу. Останнім помер 89-річний чоловік 19 січня, перші симптоми хвороби у нього з’явилися 13 січня.
Всього було зафіксовано 219 випадків захворювання. 25 осіб одужали, їх виписали з лікарень.
Лікування продовжують проходити 169 пацієнтів. Дев’ять з них перебувають в критичному стані, ще 35 – у важкому.
До слова, в міжнародних аеропортах почали перевіряти мандрівників з Китаю на наявність нового коронавірусу.