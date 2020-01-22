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Факти / Lifestyle

Що таке коронавірус і чим небезпечний 2019-nCoV

Нещодавно експертам вдалося розшифрувати геном нового вірусу Corona 2019-nCoV, що раніше не діагностували у людей. Ці віруси відомі ще з 1960 років, а їхня назва походить від короноподібної білкової структури вірусної оболонки.

Коронавіруси не є чимось надзвичайним, а перебіг викликаної ними інфекції не становлять великої загрози життю.

Однак ці віруси мають здатність пристосовуватися, на практиці це означає, що їм нескладно подолати видові бар’єри і заразити представників будь-яких видів.

Читайте: Новий коронавірус з Китаю: що про нього відомо і що робить Україна

Уперше 2019-nCoV було підтверджено 31 грудня 2019 року в Ухані (провінція Хубей) Китай – місті, населення якого становить понад 11 млн осіб.

Станом на 21 січня кількість хворих у Китаї перевищила 300 осіб, загинуло шестеро. По одному випадку захворювання зареєстровано в Південній Кореї, Тайвані та США.

Крім того, за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, ще два випадки захворювання зафіксовано в Таїланді та один – у Японії.

Нагадаємо, через новий коронавірус міжнародні аеропорти ввели посилений огляд.

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