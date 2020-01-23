Коронавірус у Китаї: кількість хворих зросла до 571

У 25 провінціях Китаю кількість хворих на новий вид коронавірусу 2019-nCoV зросла до 571 людини. 22 січня був виявлений 131 новий випадок зараження пневмонією і 257 імовірних випадків захворювання.

Крім того, наразі зафіксовано 17 випадків смерті внаслідок зараження вірусом. Місцеві видання повідомляють, що всі вони сталися у провінції Хубей. Померлим від вірусу було від 48 до 89 років.

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Загалом було знайдено 5 897 осіб, які мали тісні контакти з хворими. Серед них 969 людей звільнили від медичного спостереження, ще 4 928 – перебувають під медичним наглядом.

Однак, надзвичайний комітет ВООЗ вирішив поки не оголошувати надзвичайний стан через епідемію смертельного коронавірусу 2019-nCoV. Для ухвалення остаточного рішення потрібно зібрати більше інформації.

Раніше Факти ICTV писали, що влада Китаю заборонила жителям Ухані залишати місто.

Джерело: Хinhuа