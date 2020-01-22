Коронавірус у Китаї: ВООЗ відклала оголошення надзвичайного стану

Надзвичайний комітет ВООЗ 22 січня на засіданні у Женеві вирішив поки не оголошувати надзвичайний стан через епідемію смертельного коронавіруса 2019-nCoV в Китаї.

Гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус наголосив, що для ухвалення остаточного рішення потрібно більше інформації.

Тому комітет планує провести ще одне засідання у четвер, 23 січня.

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– Ця ситуація розвивається і є дуже складною. Нам стало зрозуміло, що для ухвалення рішення потрібно більше інформації. З цієї причини я попросив надзвичайний комітет зібратися завтра, аби вони продовжили своє обговорення, – сказав він.

За його словами, влада Китаю показала зацікавленість у співпраці з ВООЗ для боротьби зі спалахом вірусу.

Нагадаємо, через новий коронавірус міжнародні аеропорти ввели посилений огляд.