У Китаї через коронавірус заборонили виїзд ще з одного міста – Хуангану

У Китаї через поширення смертельного коронавірусу 2019-nCoV ухвалили рішення з півночі 23 січня ізолювати місто Хуанган. Це вже друге місто у провінції Хубей, яке заборонили залишати.

Всього в Хуангані проживає 7,5 млн людей, тому такі заходи вживають, аби запобігти подальшому поширенню вірусу.

Китай поки не оголошував пневмонію глобальним надзвичайним станом і просить ВООЗ дати чітку оцінку ситуації. Гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус наголосив, що для ухвалення остаточного рішення потрібно більше інформації.

Тому комітет планує провести ще одне засідання 23 січня.

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Нагадаємо, раніше влада Китаю ввела тимчасову заборону для жителів міста Ухань залишати місто через спалах пневмонії. Там взагалі припинили роботу громадського транспорту, аеропорту та вокзалів.

Раніше також стало відомо, що кількість хворих на коронавірус 2019-nCoV зросла до 617 людей. Вже зафіксовано 17 випадків смерті.